Son Dakika Haberleri: Bursa'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Bursa'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı

21 dakika önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişi, tartıştığı ağabeyini silahla vurarak yaraladı.

Bursa'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı, System.String[]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişi, tartıştığı ağabeyini silahla vurarak yaraladı.

Mahmudiye Mahallesi Anafartalar Caddesi'ndeki iş yerinde Mustafa İ. ile kardeşi A.İ arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.İ, yanındaki silahla ağabeyine ateş etti.

Karnından yaralanan Mustafa İ, olay yerine gelen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi. Kardeşi A.İ. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 03:36 Kaynak: AA

Mahmudiye, İnegöl, Bursa, Güncel
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