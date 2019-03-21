Bursa'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişi, tartıştığı ağabeyini silahla vurarak yaraladı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişi, tartıştığı ağabeyini silahla vurarak yaraladı.



Mahmudiye Mahallesi Anafartalar Caddesi'ndeki iş yerinde Mustafa İ. ile kardeşi A.İ arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.



Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.İ, yanındaki silahla ağabeyine ateş etti.



Karnından yaralanan Mustafa İ, olay yerine gelen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Yaralının hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi. Kardeşi A.İ. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Pınar Altuğ'dan "Kocanın Gençliğini Yedin" Diyen Takipçisine Sert Tepki

Bu Kez Çalınan Ne Para Ne de Altın!

İntihar İçin Üst Geçide Çıktı, Yükseklik Korkusu Olduğu İçin Bayıldı

6 Büyükşehirde Yapılan Ankette Dikkat Çeken Sonuçlar