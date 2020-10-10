Bursa'da su faturalarındaki indirim tüketiciyi mutlu etti

Bursa'da tamamı ilçe belediyelerine aktarılmak üzere su faturalarına yansıtılan katı atık bedellerinin meclis kararıyla iptal edilmesi sonrasında, ortalama yüzde 30'a tekabül eden indirimli yeni su faturaları, aboneler tarafından memnuniyetle karşılandı.

Büyükşehir Belediyesi, 30 büyükşehirden içlerinde Bursa'nın da bulunduğu 7 kentin aldığı diğerlerinin ise almadığı ve bu yüzden de şehirler arasında eşitsizlik meydana getiren katı atık bedellerinin su faturaları ile alınması uygulamasını Eylül ayı Meclisi'nde aldığı kararla iptal etmişti. AK Parti, MHP ve İYİ Parti meclis üyelerinin kabul, CHP meclis üyelerinin ise çekimser oyu ile kabul edilen kararın ardından, katı atık bedellerinin olmadığı indirimli faturalar da tüketici ile buluşmaya başladı.

Tamamı ilçe belediyelerine aktarılan katı atık bedelleri yüzünden su faturalarının yüksek olmasından yakınan BUSKİ aboneleri, bu ay gelen su faturalarının çok daha ucuz olduğunu görünce hem sevindi hem de şaşırdı. Önceki aylara göre su faturalarında 30 lira ile 50 lira arasında değişen oranlarda düşüş yaşandığını diye getiren aboneler, alınan karar nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a teşekkür etti. - BURSA