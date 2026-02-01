Bursa\'da Sürücü ve Kurye Tartıştı

Bursa'da otomobil sürücüsü ile motosikletli kurye arasında çıkan tartışma uzun süre devam etti. Tarafların birbirlerine bağırıp küfrettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, otomobil sürücüsü ile motosikletli kurye arasında 'yol verme' meselesi sebebiyle tartışmaya başladı. Tartışmada tansiyon kısa sürede yükseldi. Yol ortasında başlayan gerginlik kısa sürede büyürken, taraflar uzun süre birbirlerine bağırarak küfürler etti.

Bir süre devam eden kavganın ardından otomobil sürücüsü ile motosikletli kurye karşılıklı sözlü atışmalarını sürdürerek bölgeden ayrıldı. Yaşanan anlar ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - BURSA