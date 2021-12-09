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Bursa'da "Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği" kursiyerleri sertifikalarını aldı - Son Dakika

Bursa'da "Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği" kursiyerleri sertifikalarını aldı

09.12.2021 15:55
Bursa'da "Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği" kursiyerleri sertifikalarını aldı

Bursa'da, Osmangazi Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde açılan "Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Kursu"na katılanlara sertifikaları törenle verildi.

Bursa'da, Osmangazi Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde açılan "Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Kursu"na katılanlara sertifikaları törenle verildi.

Abdal Kültür Merkezi'nde yapılan sertifika törenine Osmangazi Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mehmet Köse, İnsan ve Medeniyet Hareketi Bursa Şube Başkanı Ali Yılmaz, kurs öğretmenleri ve kursiyerler katıldı. Kursu bitiren 32 kişi sertifika belgelerini aldı.

Törende konuşan Köse, kursa katılım sağlayabilmek için ilkokul mezunu olmanın ve okuma yazma bilmenin yeterli olduğunu söyledi.

Yükseköğrenim seviyesinde ve aralarında il dışından kişilerin de bulunduğu çok sayıda kişinin kursa yoğun talebinin olduğunu belirten Köse, şunları kaydetti:

"Eğitim seviyesi oldukça yüksek pek çok kesimden yoğun rağbet gören kursumuzda kursiyerler gıda, ilaç, kozmetik ve boya endüstrisinde ekonomik değeri olan tıbbi ve aromatik bitkilerin temin edilmesi, üretimleri ve kalite kontrolleri, kullanım alanları ve etiği konusunda temel bilgi ve pratiğe sahip olma becerisini 72 saatlik eğitim alarak kazanıyor. Bu sayede kimyasal olmayan tamamen doğal bitkileri kullanarak cilt bakım ürünleri, insan vücudunun dinç kalmasını sağlayan içecek gibi ürünleri yapabilir hale geliyorlar."

Bursa'da Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği kursiyerleri sertifikalarını aldı
Bursa'da Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği kursiyerleri sertifikalarını aldı
Bursa'da Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği kursiyerleri sertifikalarını aldı
Bursa'da Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği kursiyerleri sertifikalarını aldı
Bursa'da Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği kursiyerleri sertifikalarını aldı

Halk Eğitimi Merkezi, Osmangazi, Bitki, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'da 'Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği' kursiyerleri sertifikalarını aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da "Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği" kursiyerleri sertifikalarını aldı - Son Dakika
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