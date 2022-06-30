Bursa'da tırla çarpışan otomobildeki anne oğul hayatını kaybetti - Son Dakika
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Bursa'da tırla çarpışan otomobildeki anne oğul hayatını kaybetti

30.06.2022 17:06
Bursa'da tırla çarpışan otomobildeki anne oğul hayatını kaybetti

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi.

Adnan Yılmaz idaresindeki 16 N 4958 plakalı otomobil ile sürücüsünün kimliği ve plakası öğrenilemeyen blok mermer yüklü tır, Bursa-Orhaneli kara yolunun Akçabük Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

Kazada, çarpışmanın etkisiyle bir süre sürüklenerek hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ile annesi Fatma Yılmaz, araçta sıkıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince güçlükle araçtan çıkarılan ve öldükleri belirlenen anne oğulun cansız bedenleri, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

YORUMLAR
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Bursa'da hastane dönüşü kaza; anne ile oğlu öldü Bursa'da hastane dönüşü kaza; anne ile oğlu öldü Araç tamamen yandı, içindeki Yasin-i Şerif yanmadı Araç tamamen yandı, içindeki Yasin-i Şerif yanmadı
Kaynak: AA

Adnan Yılmaz, Orhaneli, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da tırla çarpışan otomobildeki anne oğul hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Bursa'da tırla çarpışan otomobildeki anne oğul hayatını kaybetti - Son Dakika
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