Son Dakika Haberleri: Bursa'da Yerli Malı Haftasında 14 Öğrenci Zehirlendi

Bursa'da Yerli Malı Haftasında 14 Öğrenci Zehirlendi

3 saat önce

Bursa'da yerli malı haftasında 14 öğrenci zehirlendiBURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde yerli malı haftasında 14 öğrenci yedikleri kekten zehirlendi.

Bursa'da yerli malı haftasında 14 öğrenci zehirlendi

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde yerli malı haftasında 14 öğrenci yedikleri kekten zehirlendi.
Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde karın ağrısı şikayeti ile İnegöl Devlet Hastanesi acil servisine başvuran Mahmudiye İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin yerli malı haftasında yedikleri gıdadan zehirlendikleri belirlendi. 112 ambulanslarıyla hastaneye getirilen H.M.İ., H.E.G., A.H., I.B., K.C., M.S., H.İ.Ö., A.R., T.S., M.A., E.D., N.G. ile Suriyeli Ö.S. ve M.H. tedavi altına alındı. Kekten zehirlendiklerini iddia eden öğrencilerin sağlık durumlarının iyiye gittiği öğrenildi. 13 öğrenci taburcu edilirken, birinin tedavisi sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 03:28 Kaynak: İHA

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