Son Dakika Haberleri: Bursa Kamyonun Ezdiği Bisiklet Sürücüsü Öldü

Bursa Kamyonun Ezdiği Bisiklet Sürücüsü Öldü

1 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kaza da kontrolden çıkan kamyonun çarptığı kaldırımda bisikletiyle giden Musa el Faris(23) hayatını kaybetti.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kaza da kontrolden çıkan kamyonun çarptığı kaldırımda bisikletiyle giden Musa el Faris(23) hayatını kaybetti. kaza anı bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgilere göre; Alanyurt istikametinden İnegöl'e seyir halinde olan sürücü İbrahim Terzi (40) yönetimindeki 41 GR 922 plakalı tomruk yüklü Kamyon kontrolden çıkarak, kaldırım üzerindeki elinde bisikletiyle yürüyen Suriye uyruklu Musa el Faris(23)?e çarpıp, üzerinden geçti.Kaza sonucunda bisiklet sürücüsü feci şekilde can verdi.Kazanın ardından kamyonu yol kenarına park eden sürücüsü yaya olarak kayıplara karıştı.Emniyet ekipleri kaçan sürücüyü arıyor.Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kaza ile alakalı soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 09:47 Kaynak: DHA

İnegöl, Bursa, Güncel
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