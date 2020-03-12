Bursaspor'dan önemli 3 puan! Rakiplerin kaybettiği haftada... - Son Dakika
Son Dakika Spor Bursaspor'dan önemli 3 puan! Rakiplerin kaybettiği haftada... - Son Dakika Spor

Bursaspor'dan önemli 3 puan! Rakiplerin kaybettiği haftada...

6 saat önce

Yeşil-beyazlılar, ligin 27. haftasında Ekol Hastanesi Balıkesirspor'u deplasmanda 3-1 mağlup etti.

Bursaspor'dan önemli 3 puan! Rakiplerin kaybettiği haftada..., System.String[]

Yeşil-beyazlılar, ligin 27. haftasında Ekol Hastanesi Balıkesirspor'u deplasmanda 3-1 mağlup etti.


Bundan önceki son galibiyetini 22. haftada sahasında Adana Demirspor'u 2-1 yenerek elde eden Bursa temsilcisi, bu galibiyetle Süper Lig'e yükselme iddiasını güçlendirdi.


- Rakipler kaybetti, Bursaspor kazandı


Bursaspor'un yükselme hattındaki rakipleri haftayı mağlubiyetle kapatınca, yeşil-beyazlılar çok önemli 3 puana imza attı.


Lider Hatayspor, deplasmanda Altay'a karşı 1-0 öne geçtiği maçı 2-1 yenik tamamladı. İkinci sıradaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor da yine kendi evinde galip duruma geçtiği karşılaşmadan 78. dakikadan sonra 3 gol yiyerek 3-1 mağlup ayrıldı.


Bursa ekibiyle haftaya aynı puanda giren Adana Demirspor da evinde Akhisarspor'a 3-2 mağlup olunca Bursaspor, ligin 3. sırasına çıktı.


- Rakip, düşme hattındaki Boluspor


Her maçı Süper Lig hedefi doğrultusunda adeta final gibi oynayan Bursaspor, 28. haftada, düşme endişesini yakından hisseden takımlardan Boluspor ile karşılaşacak.


Son iki maçından galibiyetle ayrılan Bolu ekibiyle, üst sıralardan kendine yer edinmeye çalışan Bursa temsilcisinin müsabakası 14 Mart Cumartesi günü saat 19.00'da Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak.


Mesut Mestan: "Önemli ve kritik bir galibiyetti"


Bursaspor Kulübü Başkanı Mesut Mestan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Balıkesirspor karşısında çok kritik bir galibiyete imza attıklarını söyledi.


Puan kayıplarının ardından bu galibiyetin önemli olduğunu vurgulayan Mestan, şöyle konuştu:


"Süper Lig hedefimiz için her maça finalmiş gibi bakıyoruz. Önemli ve kritik bir galibiyetti bizim için. Çok zorlu bir sürece giriyoruz. Ligin sonuna yaklaştıkça maçların önemi ve alınacak puanların değeri artıyor. Balıkesirspor galibiyeti hem moral açısından hem de rakiplerimizin puan kaybettiği bir haftada önemliydi. Önümüzde çok kritik bir Boluspor maçı var. Bu maçı Allah'ın izniyle galibiyetle kapatıp seyircimizin önünden mutlu ayrılacağız. Taraftarımız her zaman bizi destekliyor. Bu maçta da onların desteğine ihtiyaç duyacağız. Cumartesi günü tüm taraftarlarımızı maça bekliyoruz."


Balıkesirspor, Bursaspor, Bursa, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 01:09 
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