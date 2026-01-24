Nesine 2. Lig ekibi Bursaspor, teknik direktör Tahsin Tam ile yolların ayrıldığı duyurdu.
Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktör Tahsin Tam ile yollarını ayırmış bulunmaktadır. Kendisine ve ekibine emekleri için teşekkür ederiz." denildi.
Son Dakika › Spor › Bursaspor, Teknik Direktör Tam ile Ayrıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?