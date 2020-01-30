Bursaspor, Traore ile sözleşme imzaladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Bursaspor, Traore ile sözleşme imzaladı - Son Dakika Spor

Bursaspor, Traore ile sözleşme imzaladı

6 saat önce

Bursaspor, Sivasspor'dan sezon sonuna kadar kiraladığı Abdou Razack Traore ile sözleşme imzaladı.

Bursaspor, Traore ile sözleşme imzaladı, System.String[]

Bursaspor, Sivasspor'dan sezon sonuna kadar kiraladığı Abdou Razack Traore ile sözleşme imzaladı.


Yeşil-beyazlı takım İbrahim Yazıcı Özlüce Tesisleri'nde Abdou Razack Traore transferini tanıttı. 99 numaralı formayı giyecek olan 31 yaşındaki Burkina Fasolu futbolcu, taraftara açık olan imza töreninde, "Geldiğiniz için teşekkürler. Umarım herkes için çok güzel macera olur. Allah'ın izniyle Süper Lig'e dönebiliriz. Takıma yardım etmek için buradayım. Kendi nacizane tecrübemi de getireceğim. Çok iyi takımımız var. Hedeflere ulaşmak için hep birlikte çalışacağız" dedi.


Mestan: "Şampiyon olmak istiyoruz"


Bursaspor Başkanı Mesut Mestan ise, "İnşallah bu sezon hedeflediğimiz yere varacağız. Kadromuz yetenekliydi, biraz derin tuttuk. Aldığımız 5 oyuncunun da takımıza direkt katkı yapacağını düşünüyoruz. İnşallah bir aksilik yaşamadan 2 Mayıs'ta hedeflediğimiz yere varacağız. Biz buradan şampiyon olarak çıkmak istiyoruz. Play-off oynamak istemiyoruz. Hocamızın istediği oyuncuları kadromuza kattık. Buradan Sivasspor yönetimine teşekkür ediyorum. Bize transferde kolaylık sağladılar. İnşallah hedeflediğimiz noktaya varacağız" diye konuştu.


Açıklamaların ardından Traore, kendisini yeşil-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Traore, imza töreninin ardından basın mensuplarına poz verip, taraftarlarla fotoğraf çektirdi. - BURSA

Abdou Razack Traore, Özlüce Tesisleri, Sivasspor, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 11:14 Kaynak: İHA
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