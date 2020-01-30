Bursaspor, Traore ile sözleşme imzaladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Bursaspor, Traore ile sözleşme imzaladı - Son Dakika Spor

Bursaspor, Traore ile sözleşme imzaladı

6 saat önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, Demir Grup Sivasspor'dan sezon sonuna kadar kiraladığı Abdou Razack Traore ile sözleşme imzaladı.

Bursaspor, Traore ile sözleşme imzaladı, System.String[]

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, Demir Grup Sivasspor'dan sezon sonuna kadar kiraladığı Abdou Razack Traore ile sözleşme imzaladı.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine konuşan Bursaspor Kulübü Başkanı Mesut Mestan, yeniden Süper Lig'e çıkmak istediklerini, devre arasında transfer ettikleri 5 oyuncunun takıma direkt katkı sağlayacağını söyledi.

Mestan, "İnşallah bir aksilik yaşamayız ve sezon sonu hedeflediğimiz yerde oluruz. Biz buradan şampiyon olarak çıkmak istiyoruz. İnşallah ilk ikinin içinde veya şampiyon olarak buradan çıkarız. Bütün planlarımız buna göre yapıyoruz." diye konuştu.

Mesut Mestan, Traore'nin transferinde kolaylık sağladığı için Demir Grup Sivasspor Başkası Mecnun Otyakmaz'a da teşekkür etti.

Traore: "Takıma yardım etmek için buradayım"

Traore ise Bursaspor'un hedeflerine ulaşmak için çalışacağını ifade etti.

Yeşil-beyazlı ekibin kaliteli bir kadrosu olduğunu kaydeden Traore, "Takıma yardım etmek için buradayım. Umarım çok güzel bir macera olur ve Süper Lig'e dönebiliriz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Traore, 99 numaralı formasıyla poz verdi ve resmi sözleşmeye imza attı. İmza törenine taraftarlar da katıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 12:14 Kaynak: AA
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