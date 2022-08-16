Büyükçekmece'de feci kaza: Tırın altında kalan çocuğun bacağı koptu - Son Dakika
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Büyükçekmece'de feci kaza: Tırın altında kalan çocuğun bacağı koptu

16.08.2022 20:23
Büyükçekmece'de feci kaza: Tırın altında kalan çocuğun bacağı koptu

Büyükçekmece'de 11 yaşındaki çocuk, bisiklet sürerken tırın altında kaldı.

Büyükçekmece'de 11 yaşındaki çocuk, bisiklet sürerken tırın altında kaldı. Bacağı kopan çocuk hastaneye kaldırılırken, sürücü gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Büyükçekmece İsmetpaşa Caddesi'nde akşam saatlerinde bisikletiyle caddede seyir halinde olan 11 yaşındaki M.F.A., çimento yüklü tırın altında kaldı. Bacağı kopan çocuk hastaneye kaldırıldı. Sürücü C.G. ise olay yerinde ifadesi alınmak üzere polis tarafından gözaltına alındı. Çocuğun sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Büyükçekmece, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Büyükçekmece'de feci kaza: Tırın altında kalan çocuğun bacağı koptu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Büyükçekmece'de feci kaza: Tırın altında kalan çocuğun bacağı koptu - Son Dakika
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