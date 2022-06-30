BÜYÜKÇEKMECE'de drift yaparak trafikte tehlikeye neden olan sürücüye 13 bin 198 lira para cezası uygulunurken, ehliyetine 60 gün süresince el konuldu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › BÜYÜKÇEKMECE'DE DRİFT YAPAN SÜRÜCÜYE 13 BİN LİRA CEZA - Son Dakika

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