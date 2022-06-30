BÜYÜKÇEKMECE'DE DRİFT YAPAN SÜRÜCÜYE 13 BİN LİRA CEZA - Son Dakika
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BÜYÜKÇEKMECE'DE DRİFT YAPAN SÜRÜCÜYE 13 BİN LİRA CEZA

30.06.2022 10:32
BÜYÜKÇEKMECE'DE DRİFT YAPAN SÜRÜCÜYE 13 BİN LİRA CEZA

BÜYÜKÇEKMECE'de drift yaparak trafikte tehlikeye neden olan sürücüye 13 bin 198 lira para cezası uygulunurken, ehliyetine 60 gün süresince el konuldu.

BÜYÜKÇEKMECE'de drift yaparak trafikte tehlikeye neden olan sürücüye 13 bin 198 lira para cezası uygulunurken, ehliyetine 60 gün süresince el konuldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Eren P. isimli sürücünün 34 ERN 155 plakalı otomobiliyle drift attığını belirledi. Sürücü Büyükçekmece'deki adresinden alınarak, polis merkezine götürüldü.  İfadesi alınan Eren P.'ye 13 bin 198 lira para cezası uygulanırken, ehliyetine de 60 gün süreyle el konuldu.

Görüntü dökümü:

------------------------Eren P.'nin drift yaparak araç kullanması-Eren P.'nin otomobili

-Eren P.'nin karakola götürülüşü


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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel BÜYÜKÇEKMECE'DE DRİFT YAPAN SÜRÜCÜYE 13 BİN LİRA CEZA - Son Dakika

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SON DAKİKA: BÜYÜKÇEKMECE'DE DRİFT YAPAN SÜRÜCÜYE 13 BİN LİRA CEZA - Son Dakika
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