Büyükçekmece'de trafikte tartıştığı sürücünün aracını yumruklayan şüpheli gözaltına alındı.
D-100 kara yolu Edirne istikametinde bir minibüs sürücüsünün trafikteki tartışmanın ardından servis aracının camını yumrukladığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Ekipler, plaka bilgisinden kimliği tespit edilen Ö.K'yi (28) gözaltına aldı.
Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerince idari para cezası uygulandı.
Emniyete götürülen Ö.K. hakkında, "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan adli işlem başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Büyükçekmece'de Trafik Tartışması: Şüpheli Gözaltında - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?