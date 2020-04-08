Büyükkılıç ile Palancıoğlu semt pazarında incelemelerde bulundu - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında alınan tedbirleri yerinde incelemek için Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ile Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki semt pazarında incelemelerde bulundu.

Büyükkılıç, vatandaşların kullandığı pazar yerlerindeki hijyen kurallarını yerinde incelemek için Başkan Palancıoğlu ile birlikte Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki semt pazarını ziyaret etti.

Burada pazarcı esnafı ve vatandaşlarla sohbet eden Büyükkılıç, uyulması gereken hijyen kurallarını hatırlattı.

İncelemenin ardından açıklamada bulunan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Melikgazi ilçemizin en önemli semtlerinden olan Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki semt pazarındayız. Melikgazi Belediye Başkanımız Mustafa Palancıoğlu ile beraber değerli esnafımızı ziyaret ettik. Alışveriş yapan hemşehrilerimizi ziyaret ettik. Varsa talepleri, onları dinledik. Çok şükür burada esnafımız olsun alışveriş yapan vatandaşlarımız olsun standartlara uymaya gayret gösteriyorlar. Bu vesileyle bir kez daha kurallara uyan hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Bizim esnafımızdan ricamız sebze, meyve ve temel gıda satan kardeşlerimizin daha mesafeli olmaları."

Pazar esnafı ve vatandaşlara, alınan önlemlere uydukları için teşekkür eden Palancıoğlu da "Biz de belediyeler olarak vatandaşımızın hizmetindeyiz. Özellikle pazar yerindeki esnafımıza da destek çıkacak şekilde ve burada hijyen kurallarına uyacak şekilde çeşitli düzenlemeleri yaptık. Sağ olsunlar hem esnafımız hem de vatandaşımız bu sürece destek veriyor." ifadelerini kullandı.