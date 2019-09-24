Büyükşehir belediye erzurumspor: 3-4

STAT: Edirne 25 Kasım

HAKEMLER: Demokrat Özgür Güneş, Ejder Yapıcı, Levent Yeşilyurt

EDİRNESPOR: Kaan, Barı, Emre Açıkgöz, Kazım (Dk. 63 Emre Taşkoparan), Furkan, Ahmet (Dk. 110 Serdal), Oğuzhan, Sefa Turan (Dk. 81 Hakan), Emin (Dk. 113 Umut), Sadettin, Müslüm

BB ERZURUMSPOR: Kayacan, Merthan, Batuhan, Mehmet Murat, Abdulcebrail, Ba (Dk. 71 Yunus Emre), Scuk, Sefa Akgün (Dk. 65 Emrah) (Dk. 115 Cem), Sunu, Hasan, Oltan

GOLLER: Dk. 15 Sadettin, Dk. 102 Emre Açıkgöz, Dk. 116 Hakan (Edirnespor) - Dk. 44 - Dk. 105 Oltan, Dk. 105+1 - Dk. 109 Emrah (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

KIRMIZI KARTLAR: Dk. 43 Furkan (Edirnespor) - Dk. 81 Abdulcebrail (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

SARI KARTLAR: Kazım, Barış, Kaan (Edirnespor) - Abdulcebrail, Yunus Emre (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü eleme turu karşılaşmasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, deplasmanda Edirnespor'u uzatmalar sonucunda 4-3 mağlup etti.

Edirnespor, ZTK'nın 3'üncü eleme turu maçında Edirne 25 Kasım Stadyumu'nda BB Erzurumspor'u konuk etti. Mücadelenin normal süresi, 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Beraberliğin ardından geçilen uzatma dakikalarında üstünlüğü ele alan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 4-3'lük skorla sahadan galip ayrılan taraf oldu.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u galibiyete taşıyan golleri 44'te ve 105'te Oltan ile 105+1 ve 109'da Emrah Başsan kaydetti. Ev sahibi ekibin golleri ise 15'te Sadettin, 102'de Emre Açıkgöz ve 116'da Hakan'dan geldi.

Ayrıca Edirnespor'da 43'üncü dakikada Furkan, BB Erzurumspor'da ise 81'inci dakikada Abdulcebrail kırmızı kart görerek takımlarını 10 kişi bıraktılar.