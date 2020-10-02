Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Çaykur Rizespor'u konuk edecek

Süper Lig'in ilk 3 haftasında 2 galibiyet alarak 6 puan toplayan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 4. hafta mücadelesinde yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek.
Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Çaykur Rizespor maçını, hakem Ümit Öztürk yönetecek.
Erzurum temsilcisinde sakatlığı nedeniyle 6 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanan Oltan Karakullukçu'nun dışında eksik bulunmuyor.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 12:57 - Kaynak: AA
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