Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Galatasaray karşısında kazanmayı hedefliyor - Son Dakika

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Galatasaray karşısında kazanmayı hedefliyor

21.10.2020 13:27
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Galatasaray karşısında kazanmayı hedefliyor, System.String[]

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, Süper Lig'in 6. haftasında 24 Ekim Cumartesi günü Galatasaray'ı konuk edecekleri maçta 3 puanı alan taraf olmak istediklerini söyledi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, Süper Lig'in 6. haftasında 24 Ekim Cumartesi günü Galatasaray'ı konuk edecekleri maçta 3 puanı alan taraf olmak istediklerini söyledi.

Özdilek, mavi-beyazlı takımın antrenmanı öncesi düzenlenen basın toplantısında, Galatasaray'a karşı seyir ve mücadele yönü yüksek bir müsabaka oynayacaklarını kaydetti.

Genel anlamda maça hazır olduklarını aktaran Özdilek, "Ufak tefek eksiklerimiz var. Kaan Kanak, Oltan Karakullukçu ve Ömer Şişmanoğlu bu haftaki maçta olmayacak. Donald'ın dizinde ufak bir problemi var, ona maç gününe kadar bakacağız. Onun haricinde maça hazırız." diye konuştu.

Özdilek, Erzurumspor'un güçlü şekilde sahada mücadele edeceğini anlatarak, "Hedefimize yavaş yavaş yürüyeceğiz ve asla geri adım atmayacağız. Başından sonuna kadar güçlü şekilde mücadelenin içinde olan bir Erzurumspor için çalışacağız. Bu hafta ligin önemli takımlarından birine karşı oynayacağız. Amacımız kazanarak yolumuza devam etmek. Onlar da son periyotta sıkıntılı süreçteler. 4 haftalık periyotta saha içindeki performansımızın üstüne koyarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Her iki takım açısından da kolay bir maç olmayacak. Takımdaki oyuncuların hem fiziksel hem de zihinsel durumları çok iyi. Onlara güveniyoruz ve bu güvenden hiçbir zaman geri adım atmadık, atmayacağız." ifadelerini kullandı.

"Kovid-19 tedbirlerini en üst seviyede tutmaya çalışıyoruz"

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde üst seviyede önlem aldıklarını dile getiren Özdilek, Süper Lig ve TFF 1. Lig'deki bazı takımların bununla mücadele ettiğini anımsatarak, şunları söyledi:

"Mümkün olduğunca giriş çıkışları kontrol etmeye çalışıyoruz ama oyuncular evlerine gittikleri için dışarıdaki temasları bu hastalığı belli bir seviyede tutuyor gibi görünüyor. Sürekli görüşüyoruz ve onlar da olayın ciddiyetinin farkında. Bu süreci ilk başta ciddi anlamda yaşayan takımlardan bir tanesiyiz. Birçok arkadaşımızın da bu hastalığı geçirdiğini düşünüyorum ama yine de Kovid-19 tedbirlerini en üst seviyede tutmaya çalışıyoruz. Hem 1. Lig hem de Süper Lig'de bu hastalıkla mücadele eden takımlar, hocalar var. Onlara acil şifalar diliyorum."

İptal edilen maçlar nedeniyle sıkışık bir sürecin kendilerini beklediğini aktaran Özdilek, "Bu periyotta hangi arada nasıl oynayacağız açıkçası bilmiyorum. Bize verilen tarihlerde oynamaya çalışıyoruz. İnsan sağlığı her şeyin üzerinde ve maç iptal edilmesi gerekiyorsa edilmeli. Bugün bu durumda rakiplerimiz olabilir ama yarın biz de aynı durumla karşılaşabiliriz. 28 kişilik kadroda mümkün olduğunca herkesin sağlığına dikkat etmeye çalışıyoruz. Bu zamana kadar doğru gittik, inşallah bundan sonra da doğru gideriz." diyerek sözlerini tamamladı.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Galatasaray karşısında kazanmayı hedefliyor - Son Dakika Spor

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