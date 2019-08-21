Büyükşehir itfaiye erleri nöbette

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı şehrin huzuru ve güvenliği için 7/24 nöbet tutmaya devam ediyor.



Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Erleri şehrin huzuru ve güvenliği için 7/24 nöbet tutmaya devam ediyor. İtfaiye ekipleri tarafından son 6 ayda 2 bin 153 yangın, 247 trafik kazası, 203 mahsur kalma, 24 intihar vakası, 970 hayvan kurtarma olmak üzere toplam 3 bin 597 olaya müdahale edildi. İtfaiye ekipleri tarafından son 6 ayda 2 bin 153 yangın, 247 trafik kazası, 203 mahsur kalma, 24 intihar vakası, 970 hayvan kurtarma olmak üzere toplam 3 bin 597 olaya müdahale edildi. 13 bin metrekarelik alanda içerisinde spor alanları, yemekhane, yatakhane ve birçok alan ile tam teknolojik örnek tesiste hizmet veren İtfaiye teşkilatı, 4 şube müdürlüğü, 12 grup amirliği, 7 müfreze olmak üzere 19 müdahale birimi ve toplam 278 personelle şehrin huzuru ve güvenliği için çalışmalarını gece gündüz demeden sürdürüyor. İtfaiye erleri komuta merkezine gelen ihbarlarda tüm teçhizatlarıyla birlikte merkezden 40 saniye içinde çıkış yapıyor.



İtfaiye Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "2014 yılında yürürlüğe giren 6360 sayılı yasa ile birlikte tüm Büyükşehir Belediyesi sınırlarına hizmet götürmeye başlayan İtfaiye teşkilatımız orman yangınları dahil her türlü yangına cansiperane müdahale etmeye devam etmektedir. Soba ve baca yangınlarıyla alakalı uyarılar yapmakla kalmayıp baca temizliği yapan teşkilatımız her türlü trafik kazası, çökme, patlama, heyelan, sel ve akarsu taşkınlarında, mahsur kalma durumlarında en ileri tekniklerle kurtarma hizmeti vermektedir. Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil hattı boyunca cankurtaran hizmeti veren ekiplerimiz 5 yıldır sürdürülen başarılı cankurtaran hizmetleri sayesinde Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan 'Güvenli Sahil Sakarya' ödülünü kazandı" ifadelerine yer verildi. - SAKARYA