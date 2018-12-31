Buz Tutan Karagöl Kendine Hayran Bıraktı
1 saat önce
Artvin'in Borçka ilçesinde bulunan Karagöl soğuk hava nedeniyle buz tuttu.
Artvin
'in Borçka
ilçesinde bulunan Karagöl
soğuk hava nedeniyle buz tuttu.
Bahar ayında renk şöleni ile görenleri kendisine hayran bırakan Karagöl aynı zamanda her yıl yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlıyor. 2002 yılında Bakanlar Kurulu
kararı ile tabiat parkı ilan edilen Karagöl bu kez de karın yağmasıyla görenleri kendisine hayran bıraktı. Kar yağışı ile adeta gelinlik giymiş gibi beyaza bürünen Karagöl, soğuk nedeniyle buz tutunca ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. - ARTVİN
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 08:32 Kaynak: İHA
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