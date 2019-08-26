Cabbar Başkandan "Süveyda" film setine ziyaret

"Reis Bey", "Kelebekler Sonsuza Uçar" "Yalnız Değilsiniz", "Kavanozdaki Adam" ve "Sevda Kuşun Kanadında" gibi köşe taşı olabilecek film ve dizileriyle tanınan usta yönetmenin son filmi "Süveyda" 11 yaşındaki bir genç adamın gizlice hafız olmak için çırpınışlarını, çocuksu heyecanlarını, arayışlarını, hayallerini, gerçek ve ütopya arasındaki sancılarını anlatacak.

Develi'nin böylesi anlamlı bir filme ev sahipliği yapacak olmasından dolayı büyük memnuniyet duyduğunu belirten Cabbar Başkan "Özellikle Reis Bey filmiyle bizlerin üzerinde büyük etki bırakan usta yönetmen Mesut Uçakan'a bu güzel projesinde de başarılar diliyorum. Bölgemizin hem insanının hem de doğasının çok güzel anlatılıp işleneceği bu projede görev yapan herkese kolaylıklar diliyor, Develi Belediyesi olarak her türlü desteğe de hazır olduğumuzu bildirmek istiyorum" açıklamalarında bulundu. Cabbar Başkan'ın seti ziyaret etmesinden büyük memnuniyet duyduğunu belirten usta yönetmen Mesut Uçakan "Bir iç Anadolu öyküsünü en güzel yansıtacak doğal platolardan biri Develi. Ekibimizle çekim yapacağımız yerleri belirledik. Şimdi bu mekânların döneme uygun restorasyonları ve dekorları üzerine çalışmalarımız başladı.Oyuncu ve figürasyon bazında Develi eşrafındanönemli ölçüde yararlanmayı düşünüyoruz. Umuyorum ki bu film ülkenin olduğu kadar Develimizin de kültür sanat çabalarına önemli katkılarda bulunur" dedi.