Çağlar Söyüncü bu akşam oynayacak mı? iddaa'da Leicester City galibiyetine... - Son Dakika
Son Dakika Spor Çağlar Söyüncü bu akşam oynayacak mı? iddaa'da Leicester City galibiyetine... - Son Dakika Spor

Çağlar Söyüncü bu akşam oynayacak mı? iddaa'da Leicester City galibiyetine...

6 saat önce

Bu bir ilandırLEICESTER CITY - ASTON VILLAManchester City sonrası Norwich'e de kaybeden Leicester City'nin ligdeki galibiyet hasreti 4 maça çıkmıştı.

Çağlar Söyüncü bu akşam oynayacak mı? iddaa'da Leicester City galibiyetine..., System.String[]

Bu bir ilandır


LEICESTER CITY - ASTON VILLA


Manchester City sonrası Norwich'e de kaybeden Leicester City'nin ligdeki galibiyet hasreti 4 maça çıkmıştı.


Federasyon Kupası'nda Birmingham'ı Ricardo Pereira'nın golüyle yenip biraz olsun morallendiler.


Sol bek Ben Chilwell'in durumu maç saati netleşecek, hafif sakatlığı bulunan golcü Jamie Vardy'nin maç kadrosunda olacağı açıklandı. Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün ilk 11'deki yerini koruması bekleniyor.


Premier Lig'de üst üste Bournemouth, Tottenham, Southampton yenilgileri alan Aston Villa ise, bu 3 yenilgi sonrası Manchester City karşısında Lig Kupası finalini de kaybetti.


Ligde beklentilerin altında kalan Pepe Reina yerine Lig Kupası finalinde eldivenleri giyen ve performansıyla sınıfı geçen Örjan Nyland, King Power'da yine kalede olabilir.


İskoç orta saha John McGinn son antrenmanlarda yer aldı ancak TD Dean Smith, oyuncusunu riske etmeyeceğini belirtti.


İki takım arasında oynanan son 6 resmi maçta karşılıklı goller izledik.


Üyelerin %54'ü Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği ev sahibi ekibi 3 puana yakın görüyor.


Çağlar Söyüncü'nün Altınordu'dan Leicester City'ye uzanan hikayesi...


Leicester City FC, Manchester City, Aston, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 11:30 
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