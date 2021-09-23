"Çakal Carlos" 3. kez müebbet hapse çarptırıldı - Son Dakika

Dünya genelinde 1970'li ve 1980'li yıllarda birçok terör saldırısının sorumlusu olarak yargılanan "Çakal Carlos" olarak bilinen Illich Ramirez Sanchez, müebbet hapis cezasına karşı açtığı temyiz davasını kaybetmesi ile 3'üncü kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Dünya genelinde 1970'li ve 1980'li yıllarda birçok terör saldırısı sorumlusu olarak yargılanan "Çakal Carlos" olarak bilinen Illich Ramirez Sanchez, çarptırıldığı müebbet hapis cezasına karşı açtığı temyiz davasını kaybetti. Paris Savcılığı, 71 yaşındaki Sanchez'i 1974'te 2 kişinin ölümüne ve 34 kişinin yaralanmasına neden olan Drugstore Publicis terör saldırısı nedeniyle müebbet hapis cezasını onadı. Sanchez, 1974'teki bombalı saldırı nedeniyle 2017'de müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Sanchez ayrıca, 1975'te ise 2'si polis memuru olmak üzere 3 kişiyi öldürmekten, 1982 ve 1983'te Fransa'da 11 kişinin hayatını kaybettiği, 150 kişinin yaralandığı 4 bombalı saldırı düzenlemiş, bu saldırılar nedeniyle 2 kez müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Venezuela uyruklu Sanchez, 1994'te Sudan'da yakalanana kadar güvenlik güçlerinden kaçmayı başarmış ve "Çakal" lakabını almıştı. - PARİS