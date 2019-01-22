Çalınan Otomobil Vatandaşın Dikkati Sayesinde Bulundu
1 saat önce
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde park halindeyken çalınan otomobil vatandaşın dikkati sayesinde bulundu.
Kahramanmaraş
'ın Elbistan
ilçesinde park halindeyken çalınan otomobil vatandaşın dikkati sayesinde bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Güneşli
Mahallesi, Asker Sokak'taki bir apartmanda ikamet eden İbrahim Doğan
isimli vatandaş, akşam saatlerinde evine gireceği sırada kapının önünde apartman sakinlerine ait olmayan bir araç dikkatini çekti. Durumdan şüphelenen Doğan, aracı incelediğinde çalıştırılması için düz kontak yapıldığını fark etti. Aracın çalınmış olabileceğini düşünen Doğan, hemen 155 polis imdat hattını aradı. Durumun bildirilmesiyle olay yerine gelen Asayiş Büro
Amirliği ekipleri, yaptıkları incelemede park halindeki aracın, dün gece çalınan otomobil olduğunu belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri, otomobilde parmak izi ve delil araması yaparken otomobili çalınan Şakir Doğan da olay yerine gelerek aracını bulan kişiye ve polis ekiplerine teşekkür etti.
Polisin aracı çalan kişi ya da kişileri bulma çalışmaları sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 08:33 Kaynak: İHA
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