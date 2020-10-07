Çam kozalağından üretilen pekmez ilgi görüyor - Son Dakika

Çam kozalağından üretilen pekmez ilgi görüyor

07.10.2020 11:13

Ormanlarıyla ünlü Kastamonu'da, çam kozalakları pekmez olarak değerlendiriliyor.

Ormanlarıyla ünlü Kastamonu'da, çam kozalakları pekmez olarak değerlendiriliyor.

Türkiye'nin birçok yerinden sipariş alan çam kozalağı pekmezi, uzun süren ve meşakkatli bir üretim sürecinin ardından sofralarda yerini alıyor.

Tosya ilçesinde pekmez üreticisi Halil İbrahim Büyükacar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşiyle pekmez üretimi yaptıklarını söyledi.

İlçelerinin zengin ormanlara sahip olduğunu belirten 48 yaşındaki Büyükacar, "Tosya'nın ormanları oldukça meşhurdur. Bu saf ve temiz ormanlarda, bol oksijenin olduğu herkes tarafından biliniyor. Biz de kozalakları yeşilken toplayıp pekmez yapıyoruz." dedi.

"Bu yıl daha büyük bir kazanda kaynatıyoruz pekmezi"

Pekmezin solunum yollarına iyi geldiğini düşündüklerini ifade eden Büyükacar, "Faydasını yıllardır görüyor, test ediyor ve bire bir yaşıyoruz. Bu sayede bu çam kozalağı pekmezini kullanan aile bireyleri annemde, babamda, eşimde ve diğer aile büyüklerimizde, solunum yolu şikayetleri yaşamıyoruz. Bu yıl daha büyük bir kazanda kaynatıyoruz pekmezi. Sebebi de bunu tükettiğimizi bilen ve gören arkadaşlarımız da bizden istemeye başladı." diye konuştu.

Her yıl olduğu gibi sonbaharda pekmez yapmaya başladıklarını anlatan Büyükacar, pekmez yapımını şöyle anlattı:

"Kozalakları bir gece ılık suda bekletiyoruz. Üzerine dilim limon ile bir miktar sirke ekliyoruz. Bunlar antioksidan özelliği gösterdiği için içindeki mikropları veya tozları bu şekilde temizliyoruz ve hijyenik bir hale getiriyoruz. Ertesi günü bu kozalakları durulama suyuyla temizledikten sonra içinin açılması için çekiçle tek tek kırıyoruz. Daha sonra, ezdiğimiz çam kozalaklarını yaklaşık 8 saat boyunca kaynatıyoruz. Kozalakların suyu kaynadıktan sonra kırmızı bir renk halini alıyor. Bir gün demlenmesi için suda bekletiyoruz. Daha sonra, kozalakların suyunu süzüyor ve başka kazana koyuyoruz. Üzerine bir miktar şeker ilave ediyoruz, çok olmamak kaydıyla. Çünkü, doğal aromasında şeker yok, tatlılık yok."

Büyükacar, sabahları aç karnına kullanıldığında daha faydalı ve etkili olduğu ifade edilen bu pekmezin, tatlandırılması gerektiğini belirterek "İsteğe göre pekmez de ilave edilebilir. Bundan sonra yine kazanda kaynatılarak belirli bir kıvamı alması sağlanıyor. Daha sonra çam kozalağı pekmezini tüketeceğimiz kavanozlara alıyoruz. Özellikle kış mevsiminde, solunum yolları hastalıklarına iyi geldiğine inanarak tüketiyoruz. Herkese de tavsiye ederim." ifadelerini kullandı.

Mürüvvet Büyükacar da eşiyle yıllardır çam kozalağı pekmezini yapıp, sabahları aç karnına tükettiklerini belirterek isteyen komşularına da pekmez hediye ettiklerini söyledi.

Büyükacar, "Türkiye'nin birçok yerine pekmezi gönderiyoruz. Pekmezin kilosunu 75 liradan satıyoruz." dedi.

Çam kozalağından üretilen pekmez ilgi görüyor
Çam kozalağından üretilen pekmez ilgi görüyor
Çam kozalağından üretilen pekmez ilgi görüyor
Çam kozalağından üretilen pekmez ilgi görüyor

Kastamonu, Türkiye, Tosya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çam kozalağından üretilen pekmez ilgi görüyor - Son Dakika

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