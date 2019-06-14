Cami ve taziye evi inşaatları sürüyor
4 saat önce
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçe Belediye Başkanı İskender Yıldırım, yapımı devam eden cami ve taziye evi inşaatlarını inceledi.
Adıyaman
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 04:20 Kaynak: İHA
'ın Gölbaşı
ilçe Belediye Başkanı İskender Yıldırım
, yapımı devam eden cami ve taziye evi inşaatlarını inceledi.
Belediye Başkanı İskender Yıldırım Fatih
Mahallesinde yapımı devam eden Hacı Gani Diler Camii inşaatında incelemelerde bulundu. Cami görevlilerinden bilgi alan Başkan Yıldırım, daha sonra cami bahçesinde vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti.
Yapımı büyük bir hızla devam eden ve kaba inşaatı büyük ölçüde tamamlanan inşaat alanını görevlilerle birlikte gezen Başkan Yıldırım, cami inşaatının bir an önce tamamlanması için her türlü teknik desteği verdiklerini belirtti. - ADIYAMAN
İmamoğlu: Dedemin mezarında gece vakti gizli çekim yapılmış
MEB'den lise son sınıf öğrencilerine devamsızlık affı
İstanbul seçimi için son anket yayınlandı! Aradaki fark 7 puan
Fahrettin Altun: Yeni Akit Gazetesi haber müdürüne yapılan saldırıyı kınıyoruz