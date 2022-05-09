Can sıkan Xiaomi MIUI sorunları için yapmanız gerekenler! - Son Dakika

Xiaomi MIUI 13'ün ardından MIUI 13.5'un tanıtılmasına artık kesin gözüyle bakılıyor. Uzun zamandır en zengin özelliklere sahip olan MIUI, çeşitli ince ayarlar ve hileler sağlıyor. Android işletim sistemi üzerine geliştirilen arayüzle başarılı bir deneyim yaşayabilirsiniz.

Tüm bunların yanı sıra MIUI, özellikle Android'teki diğer sürümlerle karşılaştırıldığı zaman, çeşitli sorunlarla karşınıza çıkabiliyor. Bu yazımızda ise bu sorunları nasıl çözebileceğinizi anlattık.

MIUI 13 güncellemesi bir modele daha geldi!

Bölünmüş bildirim gölgesi ve hızlı ayarlar

Karışık bir bildirim gölgesi ve hızlı ayarlar menüsü, uzun zamandır devam eden bir sorun. Sol üstten aşağı kaydırmak bildirim gölgesini etkinleştirirken, sağ üstten kaydırmak hızlı ayarlar menüsünü etkinleştiriyor.

Bu keskin kural, uzun zamandır devam ediyor. Neyse ki bu sorunu kaldırabilmeniz mümkün. Bunun için ise yapmanız gerekenler şu şekilde:

Cihazınızın Ayarlar'ına girin.

Ardından Bildirimler ve Kontrol Merkezi'ne girin.

Karşınıza çıkan seçeneklerden Kontrol Merkezi Stili sayfasını ziyaret ederek eski düzeninize dönebilirsiniz.

Yeni uygulamalar için tarama ekranı

Xiaomi, uygulamaları yükleme konusunda ilginç durumlara sahip. Google Play Store'dan bir uygulama indirildiğinde, bir geçiş ekranı açılıyor. Bu ekran, Xiaomi'nin kötü amaçlı yazılım tarama özelliğiyle ilgili. Ancak bu durum, bazı eski Xiaomi modellerinde reklamları yayınlamak için bir fırsat olarak da kullanılıyor.

Google Play Protect'in mevcut olduğu göz önüne alındığı zaman bu olay gereksiz gibi görünebilir. Google'ın kötü amaçlı yazılım tarama özelliğinden memnunsanız, ortaya çıkan ekranı devre dışı bırakabilirsiniz. Bunun için yapmanız gerekenler şu şekilde:

Cihazınızın Güvenlik'ine girin.

Ardından açılan sayfadan Ayarlar'ı seçin.

Son olarak da Güvenlik Taraması sayfasını ziyaret edin. Buradan, 'kurulumdan önce tara' seçeneğini devre dışı bırakın.

Ağır pil optimizasyonları

Xiaomi, ekstra güç sağlamak için agresif pil yönetimine katılan birçok OEM'den biri olarak kabul ediliyor. Bu davranış, ne yazık ki, arka plan uygulamalarını kapatma veya bildirimleri geciktirme gibi bir yan etkiye neden olabiliyor.

Birkaç Android aygıtı için bu durum bir dezavantajdır. Ancak bu sorunu kaldırabilmeniz mümkündür. Bunun için şunları yapmanız gerekiyor:

Cihazınızın Ayarlar'ına gidin.

Daha sonra çıkan başlıklardan Pil bölümüne gidin ve üst kısımdaki 'pil'e dokunun.

Çıkan seçeneklerden 'Uygulama pil tasarrufu'na dokunun ve istediğiniz uygulamayı seçin.

Ardından pek çok arka plan ayarı karşınıza çıkacak. Bunlardan 'kısıtlama yok' seçeneğini seçin.

Sistem reklamları

Xiaomi, telefonlarına reklam uygulayan ilk büyük üreticiler arasında yer alıyor. Bu, önceden yüklenmiş çeşitli uygulamalarda ve sistem menülerinde reklam göstererek daha fazla para kazanmasını sağladı.

Özellikle üst düzey bir telefona çok para harcadıysanız, can sıkıcı bir MIUI sıkıntısı olabiliyor. Tüm bunlara rağmen bunu kapatmanın bir yolu var. İlk yolu, MSA sistem uygulamasını (MIUI Sistem Reklamları) etkin bir şekilde devre dışı bırakmak. Bunun için de yapmanız gerekenler şunlar:

Cihazınızın Ayarlar'ına girin.

Ardından Parolalar ve Güvenlik seçeneğini seçin.

Son olarak ise Yetkilendirme ve İptal başlığından 'MSA' uygulamasını kapatmanız gerekiyor.

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