Son Dakika Haberleri: Çanakkale Asos Bölgesinde Otel Yangını

Çanakkale Asos Bölgesinde Otel Yangını

54 dakika önce

Çanakkale Asos bölgesinde otel yangınıÇanakkalenin Ayvacık ilçesindeki turistik Asos bölgesinde bir otelde yangın çıktı.

Çanakkale Asos bölgesinde otel yangını

Çanakkalenin Ayvacık ilçesindeki turistik Asos bölgesinde bir otelde yangın çıktı.

Ayvacık ilçesindeki turistik Asos bölgesi Sazlı Köyü Altı mevkiindeki bir otelde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber İpek YAVAŞ AYVACIK, (Çanakkale)DHA

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 08:34 Kaynak: DHA

Ayvacık, Çanakkale, Ankara Sanayi Odası, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yaşlı Çift, Ahşap Evde Yanarak Can Verdi Bilecik'te 2 Katlı Kerpiçten Ev Tutuştu, Alevler Yandaki Eve Sıçradı CHP İl Başkanı Kaftancıoğlu: İmamoğlu'nun Oyu 4 Bin 960 Daha Artacak AK Parti İzmir'de de Seçim Sonuçlarına İtiraz Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.4.2019 21:28:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çanakkale Asos Bölgesinde Otel Yangını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]