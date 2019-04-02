Çanakkale Asos Bölgesinde Otel Yangını
54 dakika önce
Çanakkale Asos bölgesinde otel yangınıÇanakkalenin Ayvacık ilçesindeki turistik Asos bölgesinde bir otelde yangın çıktı.
Çanakkale
Asos bölgesinde otel yangını
Çanakkalenin Ayvacık
ilçesindeki turistik Asos bölgesinde bir otelde yangın çıktı.
Ayvacık ilçesindeki turistik Asos bölgesi Sazlı
Köyü Altı mevkiindeki bir otelde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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Haber İpek YAVAŞ AYVACIK, (Çanakkale)DHA
(Tür: Yurt)
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 08:34 Kaynak: DHA
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