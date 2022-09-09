Boğaz geçişi yapacak diğer gemiler de telsizle uyarılarak bilgilendirilirken gemi bulunduğu seperasyon bölgesine demir attı.

Kaynak: AA

Çanakkale Boğazı, Phoenix, İspanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çanakkale Boğazı'nda bir gemi makine arızası yaptı - Son Dakika

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