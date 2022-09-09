Çanakkale Boğazı'nda bir gemi makine arızası yaptı - Son Dakika
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Çanakkale Boğazı'nda bir gemi makine arızası yaptı

09.09.2022 21:28
Çanakkale Boğazı'nda bir gemi makine arızası yaptı

Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yapan bir gemi, makine arızası yaptı.

Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yapan bir gemi, makine arızası yaptı.

İspanya'nın Ceuta Limanı'ndan Rusya'nın Tuapse Limanı'na boş olarak giden, 194 metre boyundaki Panama bayraklı "Phoenix Dawn" isimli gemi, Gelibolu önlerinde makine arızası yaptı.

Gemi kaptanının, durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) ait "Kurtarma-15" römorkörü sevk edildi.

Boğaz geçişi yapacak diğer gemiler de telsizle uyarılarak bilgilendirilirken gemi bulunduğu seperasyon bölgesine demir attı.

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Kaynak: AA

Çanakkale Boğazı, Phoenix, İspanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çanakkale Boğazı'nda bir gemi makine arızası yaptı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Çanakkale Boğazı'nda bir gemi makine arızası yaptı - Son Dakika
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