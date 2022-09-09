ÇANAKKALE'DE MAKİNE ARIZASI YAPAN GEMİYİ KURTARMA ÇALIŞMALARINA BAŞLANDI - Son Dakika
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ÇANAKKALE'DE MAKİNE ARIZASI YAPAN GEMİYİ KURTARMA ÇALIŞMALARINA BAŞLANDI

09.09.2022 22:40

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesi açıklarında makine arızası yapan gemiyi kurtarma çalışmaları başladı.

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesi açıklarında makine arızası yapan gemiyi kurtarma çalışmaları başladı.

İspanya'nın Ceuta Limanı'ndan Rusya'nın Tuapse Limanı'na gitmek için yola çıkan Panama bayraklı 194 metre uzunluğundaki Phoenix Dawn isimli gemi Gelibolu açıklarında makine arızası yaptı. Gemi kaptanı durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü'ne (VTS) bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) ait Kurtarma-15 römorkörü sevk edildi. Bulunduğu seperasyona demirleyen gemiyi kurtarma çalışmaları başladı. Kurtarma çalışmalarının ardından gemi, Şevketiye Demir Bölgesi'ne demirletilecek.

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Kaynak: DHA

Gelibolu, İspanya, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÇANAKKALE'DE MAKİNE ARIZASI YAPAN GEMİYİ KURTARMA ÇALIŞMALARINA BAŞLANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: ÇANAKKALE'DE MAKİNE ARIZASI YAPAN GEMİYİ KURTARMA ÇALIŞMALARINA BAŞLANDI - Son Dakika
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