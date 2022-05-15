Çanakkale'de orman seyrekleştirme çalışmasında iş makinası yandı - Son Dakika
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Çanakkale'de orman seyrekleştirme çalışmasında iş makinası yandı

15.05.2022 09:12
Çanakkale'de orman seyrekleştirme çalışmasında iş makinası yandı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Ilgardere mevkisinde orman seyrekleştirme çalışması sırasında iş makinası alev aldı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Ilgardere mevkisinde orman seyrekleştirme çalışması sırasında iş makinası alev aldı.

Edinilen bilgiye göre, Ilgardere ormanlık alanda, orman ağaçlarının bakımı ve seyrekleştirme çalışmasında bulunan iş makinası bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Olay yerine orman itfaiye ve belediye itfaiye araçları sevk edildi. Yangınına zamanında müdahale ederek söndürdü. İş makinası kullanılamaz duruma geldi.

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Seyreltme yapılan ormandaki iş makinesi alev alarak küle döndü Seyreltme yapılan ormandaki iş makinesi alev alarak küle döndü

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Çanakkale, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çanakkale'de orman seyrekleştirme çalışmasında iş makinası yandı - Son Dakika


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