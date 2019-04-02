Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de Otel Yangını

Çanakkale'de Otel Yangını

1 saat önce

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 2 katlı turistik otelde yangın çıktı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 2 katlı turistik otelde yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. Edinilen bilgiye göre, Ayvacık Sazlı Altı mevkiindeki 2 katlı turistik otele saat 19.30 sıralarında elektrik kontağından yangın çıktı. Rüzgarında etkisiyle büyüyen alevler tüm oteli sardı. Otelde müşteri olmayışı olası facianın önüne geçerken otelde çalışan görevlilerde yangını söndürebilmek için seferber oldu. İhbar üzerine olay yerine Ayvacık ve Küçükkuyu belediyelerine ait itfaiye araçları gönderildi. 3 saattir devam eden otel yangınını söndürme çalışmalarının devam ettiği olay yerine tedbir amaçlı 112 ambulansı gönderildiği belirtildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 09:36 Kaynak: İHA

Ayvacık, Çanakkale, Güncel
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