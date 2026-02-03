Çanakkale'de Suç Örgütüne Operasyon - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Çanakkale'de Suç Örgütüne Operasyon

Çanakkale\'de Suç Örgütüne Operasyon
03.02.2026 21:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeni nesil suç örgütüne yönelik 6 aylık çalışmanın ardından 21 şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale'de yeni nesil suç örgütünün çökertilmesine yönelik emniyet ekiplerince 6 ay süren çalışmalar ardından 25 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturma çerçevesinde ilde faaliyet gösteren yeni nesil suç örgütünün iş yerlerini kurşunlama, nitelikli yağma, uyuşturucu madde ticareti ve tehdit gibi çeşitli suçlara karıştığı tespit edildi. Örgütün liderliğini S.A'nın yaptığı tespit edildi. Soruşturma çerçevesinde 10 olay meydana geldi. 12 Ekim 2025 tarihinde iş yeri kurşunlama olayında ise 2 şüpheli tutuklandı.

21 şüpheli gözaltına alındı

Yaklaşık 6 ay süren titiz çalışmalar sonucunda, 3 Şubat tarihinde, 21 şüpheli şahsın yakalanması ve suç unsurlarına el konulması amacıyla 25 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Tüm şahıslar gözaltına alındı. Yapılan ikamet ve işyeri aramalarında: 3 adet ruhsatsız tabanca, 105 adet 919 milimetre çapında fişek, 5 adet av tüfeği kartuşu, 7 adet şarjör, 97 gram uyuşturucu madde, hassas terazi, balistik yelek ve kılıç ele geçirildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Operasyon, Çanakkale, 3. Sayfa, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çanakkale'de Suç Örgütüne Operasyon - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper model, dünyanın konuştuğu sapığın kankası çıktı Süper model, dünyanın konuştuğu sapığın kankası çıktı
Altında ibre tersine döndü Altında ibre tersine döndü
İstanbul merkezli 22 ilde MLKP operasyonu 96 şüpheli yakalandı İstanbul merkezli 22 ilde MLKP operasyonu! 96 şüpheli yakalandı
Ünlü komedyen taklidini yaptığı ismin baskınına uğradı Ünlü komedyen taklidini yaptığı ismin baskınına uğradı
Sur Belediyesi logosunu değiştirdi, sosyal medya ikiye bölündü Sur Belediyesi logosunu değiştirdi, sosyal medya ikiye bölündü
Memur ve emeklinin temmuz zammı için ilk ipucu geldi Memur ve emeklinin temmuz zammı için ilk ipucu geldi

21:35
Norveç monarşinin devamını seçti
Norveç monarşinin devamını seçti
21:23
Beyaz Saray: İran İHA’sını düşürmekle gereğine uygun hareket ettik
Beyaz Saray: İran İHA'sını düşürmekle gereğine uygun hareket ettik
20:53
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında 2 milyar dolarlık enerji anlaşması
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında 2 milyar dolarlık enerji anlaşması
20:52
Trump ve Petro, Beyaz Saray’da biraraya geldi
Trump ve Petro, Beyaz Saray'da biraraya geldi
20:41
Galatasaray ile anılan Messi’nin yeni adresi duyuruldu
Galatasaray ile anılan Messi'nin yeni adresi duyuruldu
20:11
Savaş an meselesi ABD ordusu, İran’a ait İHA’yı düşürdü
Savaş an meselesi! ABD ordusu, İran'a ait İHA'yı düşürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 21:41:43. #7.11#
SON DAKİKA: Çanakkale'de Suç Örgütüne Operasyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.