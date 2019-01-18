Son Dakika Haberleri: Candaş'ın öldürülmesi davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Candaş'ın öldürülmesi davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

53 dakika önce

Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Candaş'ın öldürülmesine ilişkin 4'ü tutuklu 10 sanığın yargılandığı davada, tutuklu sanık Şenol Şahin'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Candaş'ın öldürülmesi davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, System.String[]
Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Candaş'ın öldürülmesine ilişkin 4'ü tutuklu 10 sanığın yargılandığı davada, tutuklu sanık Şenol Şahin'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 04:45 

Şişli, Şenol Şahin, Ekonomi
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