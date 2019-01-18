Candaş'ın öldürülmesi davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
53 dakika önce
Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Candaş'ın öldürülmesine ilişkin 4'ü tutuklu 10 sanığın yargılandığı davada, tutuklu sanık Şenol Şahin'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
Şişli
Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Candaş'ın öldürülmesine ilişkin 4'ü tutuklu 10 sanığın yargılandığı davada, tutuklu sanık Şenol Şahin
'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 04:45
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