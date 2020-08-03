Çankaya ilçesinde 2 park kullanıma açıldı - Son Dakika

Çankaya ilçesine toplam 7 bin 285 metrekare yeşil alan kazandıran ve geçen yıl vefat eden Ali Topuz ile Orhan Birgit'in adlarını taşıyan 2 park halkın kullanımına sunuldu.

Çankaya Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçedeki Alacaatlı ve Osman Temiz mahallelerine 2 yeni park yapıldı.

Alacaatlı Mahallesi'nde 4982. cadde boyunca uzunlamasına yapılan ve 6 bin 991 metrekare toplam alana sahip parka, geçen yıl 87 yaşında vefat eden siyasetçi Ali Topuz'un adı verildi.

Bölgeye 3 bin 950 metrekare yeşil alan kazandıran parkta, bin 373 metrekare sert zemin ve 970 metrekare büyüklüğünde koşu yolu bulunuyor.

Altyapı ve ağaçlandırma çalışmaları da tamamlanan Osman Temiz Mahallesi'ndeki parka da yine geçen yıl hayatını kaybeden gazeteci-yazar ve siyasetçi Orhan Birgit'in adı konuldu.

Ortasından geçen sokakla iki bölüme ayrılan park toplam 5 bin 90 metrekare alana sahip. 3 bin 335 metrekaresi yeşil alandan oluşan parkta, çocuk oyun alanı, basketbol sahası ve kondisyon alanı yer alıyor.

İlçeye 7 bin 285 metrekare yeşil alan kazandıran parklar, açılışları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yapılamamasına karşın halkın kullanımına sunuldu.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Toplumsal değerlerimizi isimleriyle ilçemizde yaşatmanın onurunu yaşıyoruz. 2 yeni parkımıza Türk siyasetinin önemli ismi Ali Topuz'un ve gazeteci Orhan Birgit'in isimlerini verdik. Yaşamları boyunca üstlendikleri görevler ve başarılarıyla örnek olan iki değerli büyüğümüzün isimlerini parklarımıza vermekten mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.