Son Dakika Haberleri: Canpolat: "Mudanya'daki tarihî değerlerimizi yaşatacağız"
Son Dakika Güncel Haber

Canpolat: "Mudanya'daki tarihî değerlerimizi yaşatacağız"

1 saat önce

Bursa Valisi Yakup Canpolat, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz'ı ziyaret etti.

Canpolat:
Bursa Valisi Yakup Canpolat, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz'ı ziyaret etti. Başkan Türkyılmaz, Myrleia antik kentini turizme kazandırmak istediklerini belirtirken Vali Canpolat, "Mudanya'daki tarihi değerlerimizi iş birliğiyle yaşatacağız" dedi.

Vali Yakup Canpolat, Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz'ı ziyaret ederek, çalışmalarında başarılar diledi. Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer ile birlikte Başkan Türkyılmaz'ı ziyaret eden Canpolat, Mudanya'nın geleceğinin turizmde olduğunu söyledi. Türkyılmaz, Vali Canpolat'a Ömerbey Mahallesi Hisarlık mevkiinde gün yüzüne çıkan Myrleia antik kenti ile ilgili bilgi aktardı. Mudanya'nın tarihi ve doğal kimliğine sahip çıkılması gerektiğini ifade eden Vali Canpolat, "Mudanya'nın tarihi kimliğinin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması için elimizden gelen katkıyı sunacağız. Böylesine tarihi bir değerin yok olmasına müsaade etmemeliyiz. Tarihi doğal değerlerimize sahip çıkamazsak, şehrin kimliğini kaybetmiş oluruz. Günlük hırslarımız tarihi bakışımızın önüne geçmemeli. Eko turizmi, tarım ve deniz turizmini Bursa'da artırmamız lazım. Mudanya ise bunun için en uygun yerde bulunuyor. Mudanya'daki tarihi değerlerimizi iş birliğiyle yaşatacağız" dedi.

Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz ise, Mudanya'nın tarım, turizm ve eğitim şehri olması için çalıştıklarını belirterek, "Mudanya'nın tarihi değerlerini korumak ve geleceğe taşımak için yapılacak her türlü iş birliğine hazırız. Turizm bizim marka değerimizi ve standartlarımızı artıracak. Bursa yüzünü turizme, Mudanya'ya dönmeli" ifadelerini kullandı.

Ziyaret sonunda Başkan Türkyılmaz, Vali Canbolat'a Girit dantelinden tablo hediye etti. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 05:00 Kaynak: İHA
Hayri Türkyılmaz, Mudanya, Bursa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Annesini döven babasını öldüren Dilara'nın cezası belli oldu Bursalı esnafın cezve kullanmadan yaptığı kahve, yok satıyor Boğaz'ın incisi Tarihi Kuleli Yalısı 190 milyon liraya satışa çıkarıldı Cani koca karısını öldürüp oğlunu aradı: Gel anneni öldürdüm

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.7.2019 18:16:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Canpolat: "Mudanya'daki tarihî değerlerimizi yaşatacağız"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]