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Canpolat park bahçe personelleri ile bir araya geldi

1 saat önce

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, çevre koruma ve kontrol müdürlüğü bünyesinde görev yapan personeller ile bir araya gelerek, gıda kolisi dağıtımında bulundu.

Canpolat park bahçe personelleri ile bir araya geldi, System.String[]
Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, çevre koruma ve kontrol müdürlüğü bünyesinde görev yapan personeller ile bir araya gelerek, gıda kolisi dağıtımında bulundu.

Çevre koruma ve kontrol müdürlüğü personelleri ile gerçekleşen buluşmaya Canpolat, Başkan Yardımcıları Mehmet Açanal ve Mehmet Hamdi Kaysı, Belediye Meclis Üyeleri Abdulkadir Bağış ve Mehmet Emin Ataş ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Mustafa Eren katıldı. Personeller ile sohbet edip, çalışmalarına ilişkin bilgi alan Canpolat, ilçedeki park ve bahçelerin daha temiz olması için talimatlar verdi.

Personellere gıda kolileri de taktim eden Canpolat, "Ramazan Ayı dolayısıyla çevre koruma ve kontrol müdürlüğümüzün personelleri ile bir araya geldik. Hem bayram öncesi kendileri ile hasbihal etmek hem de aynı zamanda personellerimize gıda kolileri teslim ettik. İnşallah bayram sonrasında parklarımızı ayağa kaldıralım. Güzelleştirelim. Yeni parkları devreye koyalım. Sizler ile birlikte bizler güzel işler yapacağız. Bunun emarelerini görebiliyorum. Bayramdan sonra canla başla diyoruz" diye konuştu. - ŞANLIURFA
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 01:53 Kaynak: İHA
Mustafa Eren, Mehmet Hamdi, Mehmet Canpolat, Haliliye, Yaşam
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