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Çantasını vermeyen kadını yumruklayıp yerlerde sürüklediler! Gündüz vakti gasp dehşeti - Son Dakika

Çantasını vermeyen kadını yumruklayıp yerlerde sürüklediler! Gündüz vakti gasp dehşeti

21.06.2021 12:05

Adana'da 2 kişi, yumruk atıp çantasını almaya çalıştıkları kadını yerde sürükleyerek yaraladı. Genç kadın apar topar hastaneye kaldırılırken, olayın ardından gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı.

Merkez Seyhan ilçesi Havuzlubahçe Mahallesi 15030 sokakta evine giden Süheyla K.'nin (35) yanına yaklaşan 2 kişiden biri "Abla bir saniye bakar mısın" dedikten sonra kadına yumruk attı.

ÇANTAYI VERMEYİNCE SÜRÜKLEDİLER

Şahıslar yere düşen kadının çantasını almaya çalıştı. Ancak kadın çantasını vermeyince bu kez şahıslar kadını sürükledi. Buna rağmen çantayı alamayan kapkaççılar olay yerinden kaçtı.

Zanlıların kaçma anı ise saniye saniye görüntülendi. Yumruk yiyen ve sürüklenen kadın yaralanıp şoka girdi. Yaralı kadın, vatandaşların çağırdığı ambulans ile Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

"YUMRUK ATIP BENİ SÜRÜKLEDİLER"

Hastanede ifadesi alınan Süheyla K., "İki kişi karşımdan geliyordu bana 'Abla bakar mısın' dediler sonra biri bana yumruk attı. Yumruk atınca yere düştüm ve beni sürüklediler. Çantamı alamayınca kaçtılar" dedi.

GÜVENLİK KAMERASI SAYESİNDE YAKALANDILAR

Olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis, şüphelilerin, Hüseyin Ö. (18) ile M.Ç. (17) olduğunu tespit etti. Adresleri belirlenen şüpheliler, Dağlıoğlu Mahallesi'nde saklandıkları evlere yapılan baskında gözaltına alındı.

Güpegündüz gasp dehşeti! Çantasını vermeyen kadını yumruklayıp yerlerde sürüklediler

BİRİ TUTUKLANDI

Emniyete götürülen şüphelilerden Hüseyin Ö., ifadesinde, Süheyla K.'nin üzerine yürüdüğünü ve bunun üzerine de kadını iterek kaçtıklarını öne sürdü. M.Ç.'nin ise "Hüseyin, birdenbire kadını yumruklayıp yere düşürdü. Sonra da kaçtık" dediği öğrenildi. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Hüseyin Ö. tutuklanırken M.Ç. adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Çantasını vermeyen kadını yumruklayıp yerlerde sürüklediler! Gündüz vakti gasp dehşeti

Seyhan, Gasp, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çantasını vermeyen kadını yumruklayıp yerlerde sürüklediler! Gündüz vakti gasp dehşeti - Son Dakika


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