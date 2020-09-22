Çarşamba Belediyesi ihtiyaç sahiplerine yardım için sosyal tesis kurdu - Son Dakika

Çarşamba Belediyesi, ilçedeki yaşlılar ve ihtiyaç sahipleri için sosyal tesis oluşturdu.

Belediye Başkanı Halit Doğan, yaptığı açıklamada, belediyenin Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı olarak oluşturdukları sosyal tesislerde maddi durumu yerinde olmayan hemşehrilerine hizmet vereceklerini söyledi.

Daha önce farklı amaçla kullanılan batı yakada yer alan bir binayı sosyal tesis binası olarak yeniden düzenlediklerini anlatan Doğan, "Yaşlılar ve ihtiyaç sahiplerine günlük gönderdiğimiz sıcak yemek artık tesislerimizden çıkıyor. Tesislerimize gelen vatandaşlarımıza da sıcak çorba ikramı yapıyoruz. Tesislerimiz olanla olmayanı buluşturarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını insan onuruna yakışır şekilde karşılayacak." dedi.

Yardımlaşmayı seven bir millet olduklarını vurgulayan Doğan, şunları kaydetti:

"Pandemi sürecinde bunu bir kez daha görmüş olduk. Pandemi sürecinde 10 bin 282 koli kuru gıda yardımı ve 1800 kişiye nakit destek yardım kartı dağıttık. Tesislerimizde yardım yapmak isteyen hemşehrilerimizin yardımlarını kabul edeceğiz. Bir elin verdiğini diğer el görmeyecek, Çarşamba Belediyesi Sosyal Tesislerinin kazanlarını hemşehrilerimiz ile birlikte kaynatacağız. Maddi durumu yerinde olmayan ailelere ve yaşlılara kuru gıda ve her gün sıcak yemek servisi yapılacak. İhtiyaç sahiplerine yardım yapmak isteyen kişiler de tesislere gelerek yardımda bulunabilecek."