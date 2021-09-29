Çarşambaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda üst tura yükseldi - Son Dakika

Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçında Altındağspor'u eleyen Çarşambaspor, bir üst tura yükseldi.
Çarşamba Şehir Stadyumu'ndaki maçın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.
Maçın 76.dakikasında Altındağspor'un kazandığı penaltı atışını kullanan Fevzi Can, takımını 1-0 öne geçirdi.
90+4. dakikada Çarşambaspor, Fırat Aras'ın golüyle beraberliği yakaladı. Maçın normal süresi 1-1 beraberlikle sona erdi.
Uzatmalarda da başka gol olmayınca penaltı atışlarına geçildi. Penaltı atışlarında 4-2 üstünlük sağlayan Çarşambaspor, maçı 5-3 kazanarak Ziraat Türkiye Kupası'nda üst tura yükseldi.
Kaynak: AA
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