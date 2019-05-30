Son Dakika Haberleri: Caster Semenya CAS kararına itiraz etti: Bana zorla hap veremezler
BBC
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Caster Semenya CAS kararına itiraz etti: Bana zorla hap veremezler

46 dakika önce

Güney Afrikalı kadın atlet ve 800 metre Olimpiyat şampiyonu Caster Semenya, testosteron seviyesine dair kaybettiği mücadelenin ardından İsviçre Federal Yüksek Mahkemesi'ne itirazda bulundu: Ben bir kadınım ve dünya seviyesinde bir atletim.

Caster Semenya CAS kararına itiraz etti: Bana zorla hap veremezler, System.String[]

Güney Afrikalı kadın atlet ve 800 metre Olimpiyat şampiyonu Caster Semenya, testosteron seviyesine dair kaybettiği mücadelenin ardından İsviçre Federal Yüksek Mahkemesi'ne itirazda bulundu.

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) Semenya ve cinsel gelişim farkları olan diğer atletlerin, 400-1600 metre koşularında yarışabilmek için ilaç almaları veya kategori değiştirmeleri gerektiğine karar vermişti.

28 yaşındaki Semenya "Ben bir kadınım ve dünya seviyesinde bir atletim" dedi ve ekledi:

"Uluslararası Atletizm Federasyonu bana zorla hap veremez ve kim olduğumu değiştiremez."

Semenya, "temel insan hakları" kapsamında yaptığı başvuruyla Yüksek Mahkeme'nin CAS kararını iptal etmesini talep ediyor.

Mayıs ayında yasal süreçle ilgili konuşan Semenya "IAAF 10 yıldır beni durdurmaya çalışıyor ama bütün bunlar aslında beni daha güçlü kıldı. CAS kararı da beni durduramaz" demişti.

CAS da IAAF kararlarını ayrımcı bulmuş fakat "kadın atletizminin bütünlüğü açısından ayrımcılığın gerekli, mantıklı ve ölçülü" olduğu sonucuna varmıştı.

Katıldığı son 29 yarışı kazandı

800 metrede 2 Olimpiyat, 3 de dünya şampiyonluğu bulunan Semenya, bu mesafede katıldığı son 29 yarışı da kazandı.

10 yıl önce Güney Afrikalı sporcuya yapılan cinsiyet testinin sonucu kamuoyuna açıklanmadı ancak medyada yer alan haberlerde Semanya'nın hem erkek hem de kadın özellikleri gösterdiği ve normalden yüksek testosteron değerleri bulunduğu belirtilmişti.

Cinsel gelişim farklılıkları olan insanlarda, tipik cinsel gelişim görülmüyor.

Hormonları, genleri, üreme organları hem erkek hem de kadın özelliklerinin bir karışımından oluşabiliyor.

IAAF'in 2017'de yaptırdığı araştırmaya göre, testosteron seviyesi yüksek kadın atletler rakiplerine göre daha avantajlı oluyor ve performansı yüzde 3 oranında artırabiliyor.

Ancak Semenya ve avukatları bu araştırmanın sonuçlarını kabul etmiyordu.

BBC
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 07:09 
Güney, Dünya
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