Çat Belediye Başkanı Yaşar'dan 15 Temmuz mesajı - Son Dakika

Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı. Başkan Yaşar, "15 Temmuz'u unutmadık, unutturmayacağız" dedi.



Başkan Melik Yaşar, Türkiye'nin 4 yıl önce yaşadığı 15 Temmuz gecesinin demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçtiğini dile getirerek, "Emperyalist güçlerin taşeronluğunu yapan, manevi değerleri istismar etmekten başka hiçbir marifeti olmayan FETÖ terör örgütü, bundan 4 yıl önce bu millete karşı canilikten de öte bir duruş Sergilemiş ve milli iradeye pranga vurmaya kalkışmıştır. Ancak aziz milletimiz FETÖ soysuzlarına haddini bildirmiş, takvimlerin 16 Temmuz'u göstermeye başladığı andan itibaren Türkiye'de yepyeni bir dönem başlamıştır. Bu dönem Demokrasinin, millet iradesinin, kahramanlığın ve cesaretin ifadesi olmuştur" diye konuştu.



Çat Belediye Başkanı Yaşar, mesajında 15 Temmuz'da şehit düşen vatan evlatlarına minnet borçlu olduklarına vurgu yaparak, "Onlar, cesaretleriyle bu milleti ve ülkenin yarınlarını kurtardılar. Can verdiler, şehit düştüler ama vatan toprağına ve bayrağa halel gelmesine izin vermediler. Her birisini pak alınlarından bir kez daha öpüyor, Allah'tan kendilerine rahmet niyaz ediyoruz. Gazilerimize de, hayırlı uzun ömürler diliyoruz. Duamız şudur ki; Allah bu millete bir daha böyle bir geceyi yaşatmasın" dedi. - ERZURUM