Çatak'ta çığ nedeniyle kapanan yollar açılıyor - Son Dakika
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Çatak'ta çığ nedeniyle kapanan yollar açılıyor

6 saat önce

Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, çığ nedeniyle kapanan yollarda yürütülen karla mücadele çalışmalarını denetledi.

Çatak'ta çığ nedeniyle kapanan yollar açılıyor, System.String[]

Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, çığ nedeniyle kapanan yollarda yürütülen karla mücadele çalışmalarını denetledi.

Şeylan, Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yalçın, Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı Çatak Şantiye Şefi Hüseyin Duman ve VASKİ Çatak Şube Şefi Mahir Erdoğanlı ile çalışmaların sürdürüldüğü alana gitti.

Burada incelemede bulunan Şeylan, Korulu, Sözveren ve Toyga mahalle yollarına büyük çığların düştüğünü söyledi.

Bugün çığ nedeniyle iki yolu daha ulaşıma açtıklarını belirten Şeylan, şunları kaydetti:

"Sadece Sözveren Mahallesi Yaylaönü sokağımızın yolu kapalı. Orada da ekiplerimiz dört iş makinesiyle üç gündür çalışıyor. Bir kaç güne kadar o yolumuzu da ulaşıma açarak, ilçemiz genelinde çığ nedeniyle kapanan mahalle yollarımızın tamamını ulaşıma açmış olacağız. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 6-7 metreyi buluyor. Tozkoparan bölgesindeki çığın boyu 30 metreyi geçiyor. 3 iş makinesi ile bir hafta süren çalışmayla ulaşıma açabildik."

Abdurrahman Şeylan, Hüseyin Duman, Çatak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 02:44 Kaynak: AA
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