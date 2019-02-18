Çatak'ta Gençler Namazda Buluştu

Türkiye
Gençlik Vakfı (TÜGVA) Temsilciliği, gençleri sabah namazında bir araya getirdi.
TÜGVA Çatak
Kadın ve Aile Koordinatörü Hatice
Kübra Uluocak'ın organize ettiği programda, gençler Çatak Merkez
Camisi'nde sabah namazında buluştu.
Namaz sonrası açıklama yapan Uluocak, "Gençlerimizle hasbihal eden Çatak Müftüsü Mehmet Sain'e ve sponsorluğumuzu üstlenen kaymakamlığımıza, programımıza katılan Milli Eğitim Müdürümüz Mehmet Salih
Taş'a, halkımıza ve liseli gençlerimize, Türkiye Genlik Vakfımız adına şükranlarımızı sunuyoruz. Rabbim daha nice güzel etkinliklere katılmamızı ve manevi anlamda istifade edebilmemizi nasip etsin." dedi.
Etkinliğe Belediye Başkan Yardımcısı Murat Okan ve vatandaşlar da katıldı.