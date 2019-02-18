Son Dakika Haberleri: Çatak'ta Gençler Namazda Buluştu

Çatak'ta Gençler Namazda Buluştu

37 dakika önce

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Temsilciliği, gençleri sabah namazında bir araya getirdi.

Çatak'ta Gençler Namazda Buluştu, System.String[]
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Temsilciliği, gençleri sabah namazında bir araya getirdi.

TÜGVA Çatak Kadın ve Aile Koordinatörü Hatice Kübra Uluocak'ın organize ettiği programda, gençler Çatak Merkez Camisi'nde sabah namazında buluştu.

Namaz sonrası açıklama yapan Uluocak, "Gençlerimizle hasbihal eden Çatak Müftüsü Mehmet Sain'e ve sponsorluğumuzu üstlenen kaymakamlığımıza, programımıza katılan Milli Eğitim Müdürümüz Mehmet Salih Taş'a, halkımıza ve liseli gençlerimize, Türkiye Genlik Vakfımız adına şükranlarımızı sunuyoruz. Rabbim daha nice güzel etkinliklere katılmamızı ve manevi anlamda istifade edebilmemizi nasip etsin." dedi.

Etkinliğe Belediye Başkan Yardımcısı Murat Okan ve vatandaşlar da katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 01:40 Kaynak: AA

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