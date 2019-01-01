Son Dakika Haberleri: Çatıda Asılı Kalan Güvercini İtfaiye Kurtardı

Çatıda Asılı Kalan Güvercini İtfaiye Kurtardı

55 dakika önce

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde çatıda asılı kalan güvercin itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Çatıda Asılı Kalan Güvercini İtfaiye Kurtardı, System.String[]
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde çatıda asılı kalan güvercin itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Elperek Mahallesi'nde boynuna dolanan ip nedeniyle 3 katlı binanın çatısında asılı kalan güvercini gören vatandaşlar itfaiyeden yardım istedi.

Olay yerine gelen Pamukova İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, çatı arasına çıkarak kuşu kurtardı.

Güvercin, kanadının kırık olabileceği ihtimali üzerine veteriner kliniğine götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 05:13 Kaynak: AA

Sakarya, Pamukova, İtfaiye, Güncel
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