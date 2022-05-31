Çatışmaların ardından ilk sivil gemi Mariupol Limanı'ndan ayrıldı - Son Dakika
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Çatışmaların ardından ilk sivil gemi Mariupol Limanı'ndan ayrıldı

31.05.2022 14:01
Çatışmaların ardından ilk sivil gemi Mariupol Limanı'ndan ayrıldı

Rusya Savunma Bakanlığı, Mariupol'de çatışmaların sona ermesinin ardından ilk geminin limandan ayrıldığını bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Mariupol'de çatışmaların sona ermesinin ardından ilk geminin limandan ayrıldığını bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığına bağlı Güney Askeri Bölgesinden TASS'a yapılan açıklamada, Slavutiç tipi kargo gemisinin Mariupol Limanı'ndan ayrıldığı ifade edildi.

Açıklamada, Rus savaş gemilerinin eşlik ettiği metal yüklü geminin yükünü teslim etmek üzere Rusya'nın Rostov bölgesine hareket ettiği belirtildi.

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Kaynak: AA

Mariupol, Rusya, TASS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çatışmaların ardından ilk sivil gemi Mariupol Limanı'ndan ayrıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çatışmaların ardından ilk sivil gemi Mariupol Limanı'ndan ayrıldı - Son Dakika
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