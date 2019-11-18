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Çavuşoğlu: "(DEAŞ teröristbaşı Ebubekir El Bağdadi) Ona en yakın İthavi diye bir adam var onu...
6 saat önce
Çavuşoğlu: "(DEAŞ teröristbaşı Ebubekir El Bağdadi) Ona en yakın İthavi diye bir adam var onu yakaladık Irak'a verdik.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 08:54 Kaynak: AA
Çavuşoğlu: "(DEAŞ teröristbaşı Ebubekir El Bağdadi) Ona en yakın İthavi diye bir adam var onu yakaladık Irak'a verdik. Bağdadi'nin yerini o gösterdi"
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