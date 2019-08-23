Çaycuma ADD ilk gençlerini Afyon Kocatepe Gençlik Kampı'na yolladı

30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlama etkinlikleri kapsamında Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Merkezinin her yıl organize ettiği "Afyon Kocatepe Gençlik Kampı" 23-26 Ağustos tarihleri arasında Afyon Kocatepe'de bir dizi etkinlikle anılacak. Bu kapsamda Çaycuma ilçesi ADD Şubesinden de kampa Gençlik Kolları Başkanı Yasin Çakar ile Başkan Yardımcısı Ata Yağız Sungur katılacak.



Kendilerini uğurlamaya gelen ADD Şube Başkanı Zeki Saim Oral ve Başkan Yardımcısı Veysel Çalışkan anma programı ile ilgili olarak, "Her yıl düzenlenen bu kampa bu sene ilk defa gençlerimizi göndermenin mutluluğunu yaşamaktayız. Aynı zamanda yeni kurulan Gençlik Kollarımızın ilk resmi etkinliği de olmuş olacak. Gençlerimiz bu 3 günlük kamp süresi boyunca çeşitli etkinlikler ve çalışmalar yapacaklar. Bizim için en önemlisi ise gençlerimizin Kurtuluş Savaşımızın o en önemli anını yaşamak ve hissetmenin dışında diğer illerimizden ve şubelerimizden gelecek gençlerle buluşmaları, kaynaşmaları, ortak akıl üretmeleri, bu anlamda gençlik olarak kendilerine bir yol haritası çıkaracak olmalarıdır. Kendilerine bu çalışmalar ışığında kolaylıklar ve iyi yolculuklar dilediklerini, ayrıca gençlerimizin ailelerine de izin verdikleri ve destek oldukları için teşekkür ederiz" dedi. - ZONGULDAK