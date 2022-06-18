Çayda akıntıya kapılan sağlıkçıyı arama çalışmaları 8'inci gününde - Son Dakika
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Çayda akıntıya kapılan sağlıkçıyı arama çalışmaları 8'inci gününde

18.06.2022 09:54
Çayda akıntıya kapılan sağlıkçıyı arama çalışmaları 8'inci gününde

Siirt'in Pervari ilçesinde 8 gün önce Müküs Çayı'na düşen arkadaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılarak kaybolan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmaları devam ediyor.

Siirt'in Pervari ilçesinde 8 gün önce Müküs Çayı'na düşen arkadaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılarak kaybolan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmaları devam ediyor.

İlçenin Beğendik beldesi yakınlarında piknik yaptığı sırada ayağı kayarak Müküs Çayı'na düşen hemşire Halime Timurtaş'ı kurtarmak için suya giren ve akıntıya kapılan Eyüp Güneş'in bulunması için Beğendik beldesinde aramalar sürüyor. Bölgedeki arama kurtarma çalışmalarına Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timleri ile Polis Arama Kurtarma (PAK) Timlerinin yanı sıra UMKE, jandarma ve güvenlik korucularından oluşan 132 görevli katılıyor. 8. gününde sabahın erken saatlerinde başlayan arama kurtarma çalışmaları Müküs Çayı boyunca rafting botları ve insansız hava araçları ile hem karadan hem sudan hem de havadan sürdürülüyor. - SİİRT

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Çayda akıntıya kapılan sağlıkçıyı arama çalışmaları beşinci gününde Çayda akıntıya kapılan sağlıkçıyı arama çalışmaları beşinci gününde
Kaynak: İHA

Pervari, Güneş, Siirt, Eyüp, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çayda akıntıya kapılan sağlıkçıyı arama çalışmaları 8'inci gününde - Son Dakika

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