Son Dakika Haberleri: Çayırhanda Ağaç Dikim Programı düzenlendi
Son Dakika Güncel Çayırhanda Ağaç Dikim Programı düzenlendi

Çayırhanda Ağaç Dikim Programı düzenlendi

6 saat önce

Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) Genel Müdürlüğünün Çayırhan tesisinde Türkiye geneli başlatılan 11 Milyon Fidan "Bu gün Fidan Yarın Nefes " Projesi kapsamında Çayırhan EÜAŞ çevresine 11 Bin ağaç dikimi gerçekleştirildi.

Çayırhanda Ağaç Dikim Programı düzenlendi, System.String[]

Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) Genel Müdürlüğünün Çayırhan tesisinde Türkiye geneli başlatılan 11 Milyon Fidan "Bu gün Fidan Yarın Nefes " Projesi kapsamında Çayırhan EÜAŞ çevresine 11 Bin ağaç dikimi gerçekleştirildi.


Programa Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Genel Müdürü Ömer Bayrak EÜAŞ Genel Müdürü Dr. İzzet Alagöz EÜAŞ Yönetim ve Çalışma Personeli Park Termik Yönetim ve Çalışanları katılım sağladı.


Saygı Duruşu ve istiklal marşının ardından Ömer Bayrak ve İzzet Alagöz konuşmalarını yaptılar. Proje sunumunun ardından ağaç dikimi gerçekleştirildi.


Ardından gelen misafirlere sunulan yemek ile program son buldu. - ANKARA

Ömer Bayrak, Çayırhan, Türkiye, Alagöz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 04:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AB, Doğu Akdeniz nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulamak için düğmeye bastı
ABD'den Türkiye açıklaması: NATO'dan çıkarılması halinde hem ABD hem de AB büyük yara alır Bir sonraki geçişi 2032 yılında! Merkür Güneş'in kalbinden böyle geçti Alman medyasında DEAŞ paniği: Erdoğan söylediklerini yapmaya başladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2019 22:54:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çayırhanda Ağaç Dikim Programı düzenlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]